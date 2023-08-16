Сурский сквер в Волгограде переименуют в сквер Строителей

Центральной фигурой бывшего Сурского сквера станет скульптура строителям Волгограда. ФОТО: администрация Волгограда

В Волгограде Сурский сквер, где подходит к концу ремонт, скоро изменит свое привычное название. Этот небольшой парк на пересечении улиц Мира и Краснознаменской собираются переименовать в сквер Строителей. Об этом сообщили в пресс-службе гордумы.

- Депутаты, рассмотрев протокол комиссии по переименованию элементов улично-дорожной сети, ходатайства Союза Строителей Волгоградской области и МБУ «Волгоградзеленхоз», приняли решение о переименовании данной территории в сквер Строителей, - рассказали в городской Думе Волгограда.

Такое решение избранники народа аргументировали увековечиванием памяти строителей, которые на руинах Сталинграда после войны возводили новый город. С горожанами решили не советоваться.

Сейчас на территории сквера идет ремонт. Рабочие уже уложили новое тротуарное покрытие, сделали фонари, видеонаблюдение, фонтан, высадили растения, смонтировали детскую площадку. Центральное место на обновленной территории займет памятник строителям Волгограда авторства скульптора Сергея Щербакова. Сквер откроют для волгоградцев в сентябре 2023 года.