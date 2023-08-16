В двух городах Волгоградской области впервые приняли земских врачей

"Земские врачи" смогут оказывать помощь посетителям по всей Волгоградской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Волгоградской области продолжает свою работу программа «Земский доктор» национального проекта «Здравоохранение». В отдаленные районы смогли трудоустроиться 29 молодых докторов и 32 специалиста со средним медицинским образованием. В этом году земских врачей впервые приняли в Михайловке и Камышине, о чем сообщает пресс-служба здравоохранения.

Среди устроенных в районные и поселковые медучреждения - 15 заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами и 2 врача общей практики, 17 специалистов будут работать на скорой помощи.

В этом году в районы Волгоградской области отправились 5 терапевтов, 5 участковых врачей-педиатров, 3 хирурга, 2 стоматолога, травматолог, кардиолог, уролог и другие представители узкий специализаций.

Финансовая поддержка медперсонала от 500 тысяч рублей до полутора миллиона. Зарплата варьируется в зависимости от населенного пункта, в который трудоустраивается врач.