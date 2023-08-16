Селекционеры из Волгоградской области выводят новые сорта арбузов и дынь

Фото: администрация Волгоградской области

Август традиционно является месяцем урожая арбузов и дынь. В Волгоградской области аграрии собрали около 17 тысяч тонн бахчевых культур – это на 5% больше показателей аналогичного периода времени прошлого года. Волгоградские арбузы и дыни пользуются спросом не только у местных покупателей, но и в других регионах страны.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в областном комитете сельского хозяйства, производители нацелены как на получение стабильного урожая уже давно знакомых жителям сортов, так и на расширение ассортимента продукции, повышение ее качества. Помощь оказывает Быковская селекционная опытная станция. Ученые имеют большое число патентов на новые сорта, которые адаптированы к непростому волгоградскому климату. Местные арбузы удивляют цветом, формой, размером и, конечно же, вкусом. Многим волгоградцам и жителям других регионов хорошо известны такие сорта как «Быковский 22», «Волжанин», «Холодок», появляются и новые.

- В 2023 году получено авторское свидетельство на новый сорт арбуза «Тимоша» — он уже прошел испытание в полях Городищенского и Быковского районов. Растения обладают устойчивостью к болезням, хорошо переносят экстремальные температуры, при этом плоды отличаются высокими вкусовыми качествами, - отметили в профильном комитете.

Селекционеры выводят арбузы с белой, зеленой, желтой и оранжевой мякотью, больших и маленьких размеров. Экспериментируют специалисты и с дынями, выращивая их круглыми и овальными.

Отметим, 26 и 27 августа в Камышине пройдет ежегодный арбузный фестиваль.