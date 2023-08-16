Собрал со студентов по тысяче за зачет: преподавателя волгоградского техникума будут судить за взятку

Студенты скинулись на зачет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгограде прокуратура Ворошиловского района утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело 27-летнего преподавателя информационных технологий из техникума. Мужчину обвиняют в получении взятки и служебном подлоге, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, в декабре 2022 года преподаватель решил провести зачет по информационным технологиям, которого не было в учебном плане. Студентам предложил решить все проблемы всего за тысячу рублей с носа. Получив 17 тысяч, педагог внес в зачетные книжки заведомо ложные сведения. После свою вину признал лишь частично.

Рассматривать дело будет Ворошиловский райсуд. Взяточнику по двум статьям грозит до 8 лет колонии.