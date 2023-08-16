Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 августа 2023 13:07

Собрал со студентов по тысяче за зачет: преподавателя волгоградского техникума будут судить за взятку

В Волгограде преподавателю техникума грозит 8 лет тюрьмы за взятку
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Студенты скинулись на зачет.

Студенты скинулись на зачет.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгограде прокуратура Ворошиловского района утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело 27-летнего преподавателя информационных технологий из техникума. Мужчину обвиняют в получении взятки и служебном подлоге, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, в декабре 2022 года преподаватель решил провести зачет по информационным технологиям, которого не было в учебном плане. Студентам предложил решить все проблемы всего за тысячу рублей с носа. Получив 17 тысяч, педагог внес в зачетные книжки заведомо ложные сведения. После свою вину признал лишь частично.

Рассматривать дело будет Ворошиловский райсуд. Взяточнику по двум статьям грозит до 8 лет колонии.