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НовостиОбщество16 августа 2023 12:41

Костел в центре Волгограда сменил собственника

Католический храм в Волгограде отдали в собственность религиозной организации
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Сейчас в костеле проходит ремонт. Фото: vk.com/catholic_volgograd.

Сейчас в костеле проходит ремонт. Фото: vk.com/catholic_volgograd.

В Волгограде сменился собственник католического храма. Комплекс зданий на улице Пражской, 15 безвозмездно передали в собственность Приходу Святого Николая Римско-католической церкви. Такое решение приняли депутаты Волгоградской городской думы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в парламенте.

Костел был построен в Царицыне в 1899 году. В советский период в нем сделали кинотеатр, затем клуб имени Жданова. В 90-е годы здание вернули в пользование Волгоградского прихода Римско-католической церкви, оно прошло реконструкцию. С 2008 года комплекс был у Прихода Святого Николая в аренде. Теперь же муниципальное имущество было передано в собственность религиозной организации.

Отметим, в настоящее время в церкви святого Николая проходит ремонт. Здание закрыли строительными лесами из-за обновления фасада.