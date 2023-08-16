Костел в центре Волгограда сменил собственника

Сейчас в костеле проходит ремонт. Фото: vk.com/catholic_volgograd.

В Волгограде сменился собственник католического храма. Комплекс зданий на улице Пражской, 15 безвозмездно передали в собственность Приходу Святого Николая Римско-католической церкви. Такое решение приняли депутаты Волгоградской городской думы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в парламенте.

Костел был построен в Царицыне в 1899 году. В советский период в нем сделали кинотеатр, затем клуб имени Жданова. В 90-е годы здание вернули в пользование Волгоградского прихода Римско-католической церкви, оно прошло реконструкцию. С 2008 года комплекс был у Прихода Святого Николая в аренде. Теперь же муниципальное имущество было передано в собственность религиозной организации.

Отметим, в настоящее время в церкви святого Николая проходит ремонт. Здание закрыли строительными лесами из-за обновления фасада.