Под Волгоградом сын пытался убить мать садовыми вилами

Мужчину задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне, 15 августа, в полиция Калачевского района обратилась 58-летняя местная жительница с заявлением на собственного сына. По словам женщины, 39-летний родственник пытался убить ее. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, подозреваемый в момент конфликта был нетрезв.

Между матерью и сыном случился банальный бытовой конфликт, который чуть не завершился кровавой расправой. Мужчина схватил садовые вилы и угрожал расправиться над перепуганной женщиной.

- Участковый задержал 39-летнего неработающего, ранее судимого сына потерпевший. Мужчина сознался в содеянном. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, - уточнили в полиции.

Ему грозит 2 года тюрьмы.