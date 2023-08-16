В Волгограде 17 августа в трех районах отключат газ

Поставку газа приостановят на несколько часов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В четверг, 17 августа 2023 года, жителям отдельных улиц в трех районах Волгограда отключат газ. Из-за плановых ремонтных работ без голубого топлива временно останутся отдельные дома Дзержинского, Ворошиловского и Краснооктябрьского районов, сообщили в «Газпром межрегионгаз Волгоград».

Так, 17 августа 2023 с 6 утра до 22.00 не будет газа в Дзержинском районе на улице Дубовая Балка в домах №1-11, 1А и 2-8.

Отключат газ в Ворошиловском районе Волгограда 17 августа 2023 с 9.00 до 17.30 в домах на улице Циолковского, №31, 33, 37, 39 и 41.

В Краснооктябрьском районе в четверг с 10.00 до 16.00 будет сидеть без газа жители частника: улиц Ключевой, №33, 35; Победителей, №66/11, 66/25, 66/41, 66/97, 66/123, 66/354 и 66/364; а также СНТ «Заря», №1,12, 43,64, 95,99, 170,274, 308,316, 350,360 и 365.