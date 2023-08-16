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НовостиОбщество16 августа 2023 10:24

Под Волгоградом простились погибшим на Украине 37-летним Сергеем Кнор

15 августа погибшего в СВО бойца похоронили в Котельниковском районе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Сергей Кнор ушел в зону СВО добровольцем. Фото: администрация Котельниковского района

Сергей Кнор ушел в зону СВО добровольцем. Фото: администрация Котельниковского района

Накануне, 15 августа, в Котельниковском районе Волгоградской области похоронили погибшего в специально операции на Украине земляка. 37-летний Сергей Кнор ушел в зону СВО добровольцем в январе. Уроженец хутора Поперечный провел более полугода на линии соприкосновения и погиб в бою в начале августа 2023 года, сообщили в администрации Котельниковского района.

- Сергей погиб 6 августа 2023 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, – рассказали в администрации.

В мирной жизни Сергей работал в поле. Проститься с погибшим бойцом на Родине пришли родные, близкие и множество земляков. Проводили в последний путь военнослужащего с почестями.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким всех погибших в СВО.