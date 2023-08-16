Организация по уходу за пожилыми людьми попалась на мошенничестве

Занимающееся уходом за пожилыми людьми АНО попалась на мошенничестве Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде после прокурорской проверки было заведено уголовное дело за хищение бюджетных денег. В мошенничестве подозревается автономная некоммерческая организация, занимающаяся уходом за пожилыми людьми на дому и в больницах.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, сотрудники АНО после оказания услуг по уходу за пожилыми людьми отчитывались в учреждение социальной защиты населения для получения субсидии в рамках национального проекта «Демография». Не был оказан уход за тремя стариками, которые находились на лечении в больницах. Однако организация предоставила в соцзащиту документы, что обеспечила необходимые услуги. В итоге была выплачена субсидия в размере 22 тысяч рублей.

- На основании материалов проверки прокуратуры Краснооктябрьского района Волгограда по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), - отметили в прокуратуре.