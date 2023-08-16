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НовостиПроисшествия16 августа 2023 10:06

Волгоградцу грозит 3 года тюрьмы за прописку мигрантов на даче

В Волгограде дачник прописал у себя десять мигрантов
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Александр ПАНОВ

40-летнему жителю Тракторозаводского района Волгограда грозит 3 года тюрьмы за то, что он прописал на своей даче 10 мигрантов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, это удалось выяснить в ходе проверочных мероприятий. Полицейские обнаружили, что подозреваемый незаконно поставил на учет уроженцев Узбекистана. По факту нелегалы жили в разных районах города-героя.

- В отношении подозреваемого решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина», - уточнили в полиции региона.

Если уголовное дело возбудят, мужчина рискует провести ближайшие годы за решеткой.