Волгоградцу грозит 3 года тюрьмы за прописку мигрантов на даче

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Александр ПАНОВ

40-летнему жителю Тракторозаводского района Волгограда грозит 3 года тюрьмы за то, что он прописал на своей даче 10 мигрантов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, это удалось выяснить в ходе проверочных мероприятий. Полицейские обнаружили, что подозреваемый незаконно поставил на учет уроженцев Узбекистана. По факту нелегалы жили в разных районах города-героя.

- В отношении подозреваемого решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина», - уточнили в полиции региона.

Если уголовное дело возбудят, мужчина рискует провести ближайшие годы за решеткой.