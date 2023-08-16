Президент России назначил 6 новых судей в Волгоградской области

Сразу 6 судей сменилось в Волгоградской области Фото: Андрей МИРЕЙКО

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому сразу 6 слуг Фемиды получили полномочия в судах Волгоградской области. Двое судей заняли должности в районных судах, трое - в областном, еще один судья сменился в гарнизонном военном суде. Об этом сайту volgograd.kp.ru стало известно из официального документа «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента РФ в квалификационных коллегиях судей субъектов РФ».

Так, новым председателем Дубовского районного суда стал Андрей Лисовский, который с 2009 года на протяжении трех лет был мировым судьей в Котельниковском районе, а после пять лет, с 2013 года, был мировым судьей Волгоградской области. Пост судьи в Среднеахтубинском районе заняла Екатерина Гудкова, перешедшая из Краснослободского райсуда.

А вот места в Волгоградском областном суде займут сразу трое судей - Василий Боховко, Светлана Дрогалева и Вера Трусова. Единственный судья-мужчина в этой компании ранее работал в Волгоградском гарнизонном военном суде. Светлана Дрогалева раньше возглавляла Ворошиловский районный суд, а Вера Трусова работала в Кировском районном суде.

Пост председателя Волгоградского гарнизонного военного суда получил Игорь Ткаченко - судья пятого квалификационного класса и председатель Архангельского гарнизонного военного суда.