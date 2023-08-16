МЧС предупредило волгоградцев о высоком риске пожаров 16 и 17 августа

В Волгоградской области в ближайшие дни сохраняется высокая пожароопасность Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

МЧС предупредило жителей Волгоградской области о высоком риске пожаров 16 и 17 августа. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ведомства, из-за тридцатиградусной жары природные происшествия возможны в южных районах - Иловлинском, Клетском, Палласовском, северных - Урюпинском, Нехавеском, Алексеевском, Новониколавеском, Кумылженском.

Напомним, в этот период на территории области действует особый противопожарный режим. Ведется профилактическая работа. Также волгоградцам напомнили об ответственности за пожар. Если он не повлек последствий, то штраф для физлица - 4-5 тысяч, должностного лица - 40-50 тысяч, юрлица - 70-120 тысяч рублей.