Под Волгоградом в подсолнуховом поле разбилась молодая пара на «Запорожце»

Медики не успели спасти пассажира. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 15 августа, на трассе в Волгоградской области перевернулся «Запорожец». Один человек погиб. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла в Руднянском районе. За рулем «Запорожца» находилась 19-летняя девушка. Примерно в 21.25 часов она вместе с 23-летним молодым человеком ехала на автодороге Рудня - Даниловка.

- На 18 километре не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - уточнили в полиции региона.

Пассажир получил смертельные травмы, он умер до приезда врачей. Организована проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Разбилась семья из Дагестана: стали известны подробности ДТП под Волгоградом, в котором погиб 9-месячный ребенок (подробнее)