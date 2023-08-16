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НовостиПроисшествия16 августа 2023 8:54

Под Волгоградом в подсолнуховом поле разбилась молодая пара на «Запорожце»

На трассе в Волгоградской области опрокинулась легковушка, один человек погиб
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Медики не успели спасти пассажира.

Медики не успели спасти пассажира.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 15 августа, на трассе в Волгоградской области перевернулся «Запорожец». Один человек погиб. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла в Руднянском районе. За рулем «Запорожца» находилась 19-летняя девушка. Примерно в 21.25 часов она вместе с 23-летним молодым человеком ехала на автодороге Рудня - Даниловка.

- На 18 километре не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - уточнили в полиции региона.

Пассажир получил смертельные травмы, он умер до приезда врачей. Организована проверка.

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