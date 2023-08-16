Появился новый ночной авиарейс Волгоград – Москва

Увеличилось число рейсов из Волгограда в Москву Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Появился дополнительный рейс Волгоград – Москва (Шереметьево) и обратно. Увеличила частоту полетов авиакомпания «Россия». Самолеты перевозчика будут летать между городами 3 раза в день с 16 августа.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе авиакомпании «Россия», дополнительный рейс из московского аэропорта «Шереметьево» будет вылетать в 18.55. В Волгограде приземление – в 21.05. Из «Гумрака» вылет – в 22.00, в «Шереметьево» самолеты будут пребывать в 0.05.

Рейсы будут выполняться самолетами Sukhoi Superjet 100 в двухклассной компоновке (75 мест в эконом-классе и 12 мест в бизнес-классе).

Стоит отметить, что на ближайшие 3 дня на рейс Волгоград – Москва, вылетающий в 22.00, не осталось билетов в эконом-классе. Осталось несколько билетов на полеты в субботу и воскресенье от 14,5 тысяч рублей за каждый.

Добавим, число рейсов из Волгограда в Москву в день увеличилось до 16. Полеты выполняют 4 авиакомпании.