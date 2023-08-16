Сербский флаг заменили на российский триколор на афише ДК Котово

Изначально на афише флаги были расположены зеркально. Ошибку исправили. Фото: сайт ДК

Жителей города Котово Волгоградской области удивила афиша местного ДК. Приглашая на праздник российского Государственного флага, организаторы зачем-то нарисовали сербский. Такую оплошность тут же начали обсуждать все жители региона в соцсетях.

«Вот они, истинные патриоты», «Главное, чтобы на самом празднике флаги не спутали» - иронизировали жители региона.

Яркая афиша приглашает отметить День Государственного флага в местном парке культуры и отдыха 20 августа. При этом вместо привычного бело-сине-красного триколора изображен флаг Республики Сербской. У сербов во флаге используются те же цвета, но только в обратном порядке – красный, синий, белый сверху вниз.

Правда, чуть позже организаторы праздника обратили внимание на свою оплошность и заменили сербский флаг на российский триколор.