Переломы и ушибы: под Волгоградом 4 ребенка покалечились на качелях

Дети покалечились на качелях, их увезли в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четыре девочки в возрасте от 9 до 11 лет из Нехавеского района получили серьезные увечья, упав с опасных двойных качелей. В связи с этим следователи Волгоградской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, сотрудники Урюпинского МРсО выясняют обстоятельства несчастного случая.

- По данным следствия, на детской игровой площадке, расположенной на территории поселка Динамо Нехаевского района Волгоградской области, в 2013 году были установлены двойные качели для детей, - рассказали в областном следкоме.

31 мая этого года две подружки 10, а также 9 и 11 лет решили на них покататься. Конструкция рухнула. Три ребенка отделались ушибами, а вот 10-летняя школьница сломала грудной позвонок и долго лежала в больнице.

Качели были старыми и ненадежными, однако их никто не менял. Следователи выясняют, кто виноват в этом происшествии.