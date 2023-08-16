Под Волгоградом ночью три часа тушили пожар в магазине

Огонь охватил кровлю здания. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Ночью 16 августа в городе Дубовка Волгоградской области произошло возгорание в магазине «Магнит». Сообщение о пожаре в супермаркете райцентра поступило дежурному в 1.22. В здании полыхала деревянная обрешетка кровли. Огонь охватил 600 квадратных метров площади. Потушить пожар удалось спустя три часа, сообщили в главном управлении МЧС по региону.

- Горела деревянная обрешетка кровли здания на площади 600 кв. метров. Пожарные расчеты 35-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 4.30, - рассказали в ведомстве.

К счастью, при пожаре в магазине в Дубовке никто не погиб и не пострадал. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Сейчас на месте работают эксперты.