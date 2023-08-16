В Волгоград переехали тысячи москвичей с начала 2023 года

В Волгоград переехали тысячи москвичей Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградстат опубликовал данные по миграции населения в Волгограде и области. С января по май 2023 года в регион прибыли 16 630 человек, 20,9% из которых – бывшие жители Москвы. Примерно 3,5 тысячи москвичей выбрали для жизни Волгоград за 5 месяцев года.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованную статистику, 10,4% от общего числа переехавших в Волгоградскую область – бывшие жители Московской области. Также в топ-7 регионов, откуда чаще всего прибывают в Волгоградскую область, Краснодарский край, Астраханская, Ростовская области, Санкт-Петербург, Калмыкия.

Что касается международной миграции, то с начала 2023 года в регион приехали 1972 человека из стран СНГ и 247 граждан из других стран. 24,7% от общего числа переехавших иностранцев – жители Таджикистана, 19,3% - граждане Армении, 10,5% - прибывшие из Узбекистана.

71.8% из числа прибывших выбирают Волгоградскую область для постоянного жительства, 28,2% - для временного. Чаще всего переезжающие в наш регион выбирают для жизни Волгоград – 30% от всего числа прибывших. На втором месте по популярности среди мигрантов Волжский (9,3%), замыкает тройку Камышин (6,1%).