Под Волгоградом изъяли 8,7 тонн опасного молока

Производство молока. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Россельхознадзор обнаружил в Волгоградской области крупную партию опасной молочной продукции. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru надзорного ведомства, 8,7 тонн сырого коровьего молока принадлежат пункту сбора молока «Алексиковский». Товар мог попасть на рынок и в магазины, а затем и к покупателям. Сотрудники Россельхознадзора помогли этого избежать.

- На площадке была обнаружена объединенная запись журнала, в составе которой находится запись на молоко, внесенного по бумажному ветеринарному сопроводительному документу, что нарушает прослеживаемость молока, - уточнили в надзорном ведомстве.

Ответственное лицо предупредили о последствиях подобных нарушений в будущем. Роспотребнадзор потребовал соблюдать закон и правила.