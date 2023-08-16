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НовостиОбщество16 августа 2023 7:05

Под Волгоградом изъяли 8,7 тонн опасного молока

В Волгоградской области нашли крупную партию сомнительной молочки
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Производство молока.

Производство молока.

Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Россельхознадзор обнаружил в Волгоградской области крупную партию опасной молочной продукции. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru надзорного ведомства, 8,7 тонн сырого коровьего молока принадлежат пункту сбора молока «Алексиковский». Товар мог попасть на рынок и в магазины, а затем и к покупателям. Сотрудники Россельхознадзора помогли этого избежать.

- На площадке была обнаружена объединенная запись журнала, в составе которой находится запись на молоко, внесенного по бумажному ветеринарному сопроводительному документу, что нарушает прослеживаемость молока, - уточнили в надзорном ведомстве.

Ответственное лицо предупредили о последствиях подобных нарушений в будущем. Роспотребнадзор потребовал соблюдать закон и правила.