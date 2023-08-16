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НовостиЗдоровье16 августа 2023 6:39

В Волгограде врачи спасли покалечившегося на тренировке ребенка

У юного спортсмена вовремя обнаружили асептический некроз головки бедренной кости
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Ребенок упал во время тренировки.

Ребенок упал во время тренировки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде врачи спасли юного спортсмена, который получил травму на тренировке в секции. На медосмотре у мальчика обнаружили тяжелое заболевание – асептический некроз головки бедренной кости, который со временем мог привести к разрушению и некрозу костной ткани, потере функции сустава. До этого ребенок полгода страдал от боли, сообщили в Волгоградской областной детской больнице.

- Ребенок во время занятия в секции упал на правую ногу, вследствие чего появились боли. Они длились в течение полугода, их связывали с адаптацией организма на нагрузки от упражнений. – рассказали в больнице.

Диагноз врачи поставили, когда прошло отведенное на адаптацию время, но боль не пропала. Спортсмену сделали рентген. К счастью, проблему выявили вовремя, на ранней стадии заболевания.

Врачи рекомендуют обязательно проходить медицинские осмотры перед началом посещения спортивных занятий и регулярно после.

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