Под Волгоградом с 27 июля ищут бесследно пропавшего пенсионера

Мужчина пропал 27 июля. Фото: Лиза Алерт.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят жителей Волгоградской области оказать помощь в поиске 65-летнего Федора Сулацкова. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru добровольцы, мужчина проживал в Котельниково. 27 июля он вышел из дома и не вернулся. При этом мужчина никаких вещей с собой не взял, да и родных не предупредил о том, что куда-то собирается.

Федор Сулацов вышел в джинсовых шортах и светлой майке. Его рост около 170 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы и карие глаза. Волгоградцы по возможности могут оказать помощь в поиске земляка.

Сообщить информацию о возможном местонахождении мужчины необходимо по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.