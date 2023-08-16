В Волгограде готовятся к продлению дороги на улице 8-й Воздушной Армии

Общественные обсуждения пройдут из-за планов построить новую дорогу на Семи ветрах Фото: Мария ЛЕНЦ

Администрация Волгограда проведет общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории в Дзержинском районе. Они необходимы для проектирования и строительства нового участка дороги на улице 8-й Воздушной Армии. Улицу планируется продлить на участке между улицами Хорошева и Покрышкина. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в мэрии.

Новая дорога сделает комфортным проезд к новым жилым домам на Семи ветрах.

- В настоящее время данная территория пустует и используется в качестве стихийного проезда. Реализация проекта не затрагивает зоны, предусмотренные для создания парков и скверов, - уточнили в городской администрации.

Планируется построить четырехполосную дорогу протяженностью 400 метров, ширина магистрали составит 17 метров. Также оборудуют тротуар и благоустроят прилегающую территорию. Одновременно хотят обновить 250-метровый участок проезжей части на улице Покрышкина.

Общественные обсуждения состоятся с 21 августа по 13 сентября. Экспозицию проекта можно увидеть по будням с 21 августа по 11 сентября с 10.00 до 12.00 на улице Порт-Саида, 7а.