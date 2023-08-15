Пропавшего 22 июля мужчину в Волгоградской области обнаружили мертвым

Фото: "Лиза Алерт"

В городе Калач-на-Дону Волгоградской области обнаружили тело без вести пропавшего 49-летнего Андрея Левченко. Мужчина исчез еще 22 июля и с тех пор велись поиски, но безуспешно.

Сегодня, 15 августа, поисковый отряд «Лиза Алерт» в соцсетях сообщил, что Андрея Левченко нашли, но уже, к сожалению, мертвым. Причины смерти мужчины неизвестны. Пропавшего на протяжении нескольких недель искали полиция, члены поисковой группы и неравнодушные жители региона.

Тело мужчины обнаружили в лесополосе, но о том, есть у него какие-либо повреждения, пока неизвестно. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств.