Трамвай на Марийском путепроводе в Волгограде запустят в сентябре

Рельсы и шпалы уложат на новое основание. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Трамвай №11 в Красноармейском районе Волгограда обещают вновь пустить по полному маршруту уже в сентябре 2023 года. А пока идет реконструкция Марийского путепровода в заканальной части района. Подрядчик приступил к заливке бетонного основания проезжей части, по которой будут ходить трамваи, до этого на мосту смонтировали армирующий каркас. Пустить по путепроводу автомобили планируют раньше срока, сообщили в мэрии.

- Выполнение всех запланированных работ по реконструкции трамвайного полотна в течение ближайших четырех недель позволит подрядной организации до наступления зимнего периода провести остальные работы на верхней части путепровода и на год раньше открыть движение не только для трамваев, но и для автомобильного транспорта, - отметили в городской администрации.

Пока трамвай в Красноармейском временно ходит от резервного кольца на Марийской до остановки «Каустик». Чтобы доехать дальше, пассажирам приходится пешком пройти через мост и сесть на бесплатный автобус №11к, который ходит от Марийского путепровода до трамвайного кольца на улице Пролетарской. Тем временем на путепроводе сделают новое основание не кусками и заплатками, а единым полотном по длине и ширине. Делают это по ночам, когда снижается температура, для соблюдения технологии.

Рельсы и шпалы пока разобрали. После их вернут на место. Перед этим на мосту сделают гидроизоляцию и защитный слой. Сверху зальют асфальтобетон. Пустят трамваи. После – машины, и уже дальше будут реконструировать те части путепровода, что не требуют ограничения движения. Все работы на Марийском путепроводе финансируют по федеральной программе «Мосты и путепроводы» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».