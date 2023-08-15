В Волгограде 16 августа 3 района оставят без электричества

В Волгограде 3 района останутся без света 16 августа Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде в среду ожидаются очередные отключения электричества. Они происходят из-за планового ремонта на электросетях. 16 августа 3 района города останутся без света на несколько часов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжение временно будет отсутствовать в Тракторозаводском, Дзержинском и Советском районах.

В Тракторозаводском районе электричество отрубят с 8.00 до 17.00 на ул. Дежнева, 1, 3, 5а-21а, ул. Дундича, 1-25, 2-106, 8а, 14а, 29-81, 45а, 45б, 60а, 60б, 62а, 118-224, 190а, ул. Березовой, 6-40, 15-25, 31-39, ул. Мечникова, 1-27, 2-26, 13/1, 13/2, ул. Антонова, 1-21, 2-22, ул. Привокзальной, 1а-15а, 2а-24а, 3б-15б, ул. Сборочной, 2-52, ул. Талалихина, 1-47, 1б, 2-32, ул. Чекистов, 2-62, 2а, 2б, 2в, 2г, 7-233, 17а, 47а, 62б, 62в, 62г, 62ж, 64-134, 64а, 120а, ул. Левитана, 3-53, 12-74, 25а, 25б, 32а, 143-205, 172-234, 205а, 215-223, 227, 234а, 241, 242, 244, 250, 251, 259, 259а, 288, 294, 302, ул. Платиновой, 2, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 23, 29, ул. Североосетинской, 1, 3, 4, 6, 8, ул. Алюминиевой, 21, 36, 40, 63, ул. Стальной, 34, ул. Кобальтовой, 9, ул. Кабарино-Балкарской, 4, ул. Титановой, 5, 11а, 25, ул. Нефритовой, 8, 10, ул. Валуйской, 6, 6а, 11-61, 65-83, 93-101, 99а, 111, ул. Берилловой, 4а, ул. Александрова, 1-31, 7а, 8-250, 21а, 26а, 26б, 35-219, 54б, 157а, 188а, 195, 196а, ул. Костычева, 1-157, 2-158, 162-204, 163-205, 193а, ул. Медной, 63, ул. Никелевой, 53, в пер. Технологический, 1-23, 2-22, пер. Алюминиевом, 13, пер. Берилловом, 1, 4, пер. Медном, 18,

В Дзержинском районе обесточат с 9.00 до 17.00 ул. Продольную, 56, 58, 84-92, 91-99, ул. Иловлинскую, 5-11, 15-37, 16-88, ул. Хуторскую, 1-5, 2-8, ул. Сосновскую, 2-36, 1-37, ул. Степную, 5, 5а, 29, 31, ул. Крайнюю, 2-16, 3а, 3-17, 16а, ул. Новосельскую, 17-65, 22, 30а, 58-62, ул. Новорядскую, 63-67, 66-80, 80а, 84-104, 104а, 108, ул. Полины Осипенко, 52-84, 58а, 69, 81, ул. Узбекскую, 17-35, 28-96, 39-91, ул. Аннинскую, 7-27, 8-34.

В Советском районе с 13.00 до 17.00 без света останутся ул. Гвоздкова, 16, 18.