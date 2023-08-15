Под Волгоградом вдове погибшего в СВО бойца вручили орден Мужества

Глава Камышина передал орден Мужества родным погибшего бойца. Фото: администрация Камышинского района.

15 августа глава Камышинского района Алексей Самсонов вручил вдове погибшего в спецоперации на Украине военнослужащего Александра Леонтьева орден Мужества. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации муниципального района, уроженец села Щербаковка проявил отвагу и смелость в ходе СВО, защищал жителей республик ЛНР и ДНР.

- Вечная память нашему земляку-герою. Он отдал жизнь за мир и безопасность нашей страны, выполняя воинский долг в ходе специальной операции российских войск, - отметил глава района Алексей Самсонов.

Редакция «КП-Волгоград» также выражает искренние соболезнования семье погибшего военнослужащего.