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НовостиОбщество15 августа 2023 14:00

Под Волгоградом похоронили погибшего в СВО добровольца Сергея Юмагулова

Котовчанин погиб в зоне спецоперации 8 августа
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Сергей Юмагулов в марте ушел на СВО добровольцем. Фото: телеграм главы района

Сергей Юмагулов в марте ушел на СВО добровольцем. Фото: телеграм главы района

Печальная новость сегодня пришла из Котовского района Волгоградской области. 15 августа там простились с погибшим в зоне проведения спецоперации на Украине земляком. 45-летний котовчанин Сергей Юмагулов в марте ушел на СВО добровольцем и героически погиб 8 августа 2023 года, сообщил глава Котовского района Сергей Чумаков.

- Сергей 23 марта 2023 года добровольцем ушел на специальную военную операцию и с честью выполнил свой воинский долг, – рассказал Сергей Чумаков.

Похоронили погибшего бойца, как и полагается – с воинскими почестями, триколором и тройным залпом. Проводить в последний путь Сергея Юмагулова пришли чиновники города и района, представители военкомата, общественности, родные и близкие, все, кто его знал.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким Сергея Юмагулова и всех погибших в ходе СВО.