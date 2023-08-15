В Волгоградской области на несколько часов застряли поезда с Черного моря

В Волгоградской области застряли 4 поезда с курортниками Фото: Андрей АБРАМОВ

Днем 15 августа в Волгоградской области выбились из расписания пассажирские поезда с курортниками. Технические проблемы возникли на перегоне Овражная – Россоша на участке Петров Вал – Багаевка. Из-за этого в Камышинском районе простаивают 3 поезда, которые шли с Черного моря, и один состав, который едет на курорт.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Приволжской железной дороги, более чем на 5 часов задержан пассажирский поезд №515 «Анапа – Ижевск». После прибытия на станцию «Саратов-1» пассажиров обещают бесплатно покормить и обеспечить водой.

Также были задержаны поезда №503 «Анапа – Уфа» (на 2 часа 47 минут), №461 «Адлер – Уфа» (на 1 час 26 минут) и №463 «Челябинск – Адлер» (на 49 минут).

- Приволжская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для введения поездов в график, - отметили железнодорожники.

Напомним, 15 августа задерживается рейс самолета из Анталии в Волгоград, а также в обратном направлении.