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НовостиПроисшествия15 августа 2023 13:01

Волгоградцы не могут вылететь из Антальи на протяжении нескольких часов

Волгоградцам придется ждать регистрации в турецком аэропорту еще несколько часов
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Волгоградцы находятся в ожидании

Волгоградцы находятся в ожидании

Фото: Евгения ГУСЕВА

В турецком аэропорту Антальи задерживается вылет самолета Superjet-100 в Волгоград. Рейс WZ3050 авиакомпании Red Wings вместо ожидаемого времени прилета в 17.30 приземлится в городе-герое только в 19.20. Об этом сообщается в онлайн-табло на сайте Международного Волгоградского аэропорта.

Также задерживается и сам вылет в Анталию с 18.40 до 20.30. В справочной службе волгоградского аэропорта сообщили, что задержка рейса вызвана поздним прибытием самолета, дополнительно информации пока по этому случаю нет.

Напомним, что полетную программу из Волгограда в Анталию запустили с 26 мая 2023 года, с 1 июля до конца сезона самолеты летают в Турцию ежедневно. У Red Wings возникли проблемы из-за поломки авиалайнеров.