Новый регоператор разгреб за две недели 70% свалок в Волгограде

В области пока так. Это улица Советская, в двух минутах ходьбы от церкви, от центра Городища. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Новый регоператор по обращению с ТКО - компания «ЭкоЦентр» - за две недели августа разгребла 70% свалок, которые планировали зачистить в Волгоградской области. На полигоны отправили около 27 тысяч тонн мусора, ликвидировали 500 свалок. До конца месяца должны вывезти и остальной скопившийся из-за недобросовестной работы прежнего регоператора мусор, сообщили в администрации региона.

Сам регоператор отмечает, что больше всего усилий прилагает в разборе мусорных завалов в Волгограде. Ежедневно го городу работают около 80 единиц техники, на свалках – еще 70 ломовозов, самосвалов и погрузчиков. По области задействованы в работе еще 150 мусоровозов. Но пока во многих точках областного центра и в районах области гниющие завалы мусора еще распространяют едкий запах.

Напомним, после объезда губернатором волгоградских мусорок в регионе запустили процесс смены регоператора. Новая компания приступила к работе с 1 августа.