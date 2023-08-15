В Волжском 5 и 6 сентября отключат горячую воду

Воду отключат на сутки. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Жителей Волжского предупреждают об отключении горячей воды в следующем месяце. Потерпеть неудобства придется всего лишь сутки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации города-спутника, горячей воды не будет с 12.00 часов 5 сентября по 17.00 часов 6 сентября 2023 года.

В это время специалисты проведут работы по опрессовке теплосетей в связи с предстоящим отопительным сезоном. Как только все завершится, подача горячей воды возобновится.

- Во время испытаний могут повредиться тепловые сети, и вода выйти на поверхность. Если Вы обнаружите течи, размыв грунта или дорожного покрытия, будьте осторожны. При первой же возможности сообщите в диспетчерскую службу по телефону 55-05-41, - напомнили в администрации.