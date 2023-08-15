В Волгоградской области третий месяц ищут беззубого мужчину с татуировкой

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

Следственное управление СКР по Волгоградской области просит жителей региона помочь в поисках без вести пропавшего мужчины. 44-летний Дмитрий Ковалев из поселка Ерзовка Городищенского района ушел из дома 2 июня. С тех пор о его судьбе ничего неизвестно, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области.

- Городищенским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту безвестного исчезновения 44-летнего Ковалева Дмитрия Михайловича, - отметили в следкоме.

Рост пропавшего мужчины 180-185 сантиметров, у него плотное телосложение, черные короткие волосы с проседью по бокам. Среди особых примет – полностью отсутствуют зубы, на левой руке между большим и указательным пальцем есть татуировка в виде буквы «Д». В день исчезновения житель Ерзовки был одет в черную кофту с длинным рукавом, темно-синие штаны с боковыми накладными карманами, на ногах были черные туфли.

Волгоградцев, которые могли видеть пропавшего без вести, просят позвонить по телефонам 8 (84468) 3-38-78, 8 (84468) 3-38-81.