«ВАЗ-21140» опрокинулся на трассе под Волгоградом: погиб пассажир, водитель в больнице

Легковушка вылетела в кювет на трассе. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Смертельное ДТП случилось утром 15 августа на трассе в Камышинском районе Волгоградской области. «ВАЗ-21140» вылетел в кювет и опрокинулся на дороге, ведущей к хутору Калиновка-Усть-Грязнуха от трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград». Водитель легковушки в больнице, его пассажир погиб, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по региону.

- В результате ДТП водитель доставлен в больницу, 44-летний пассажир автомобиля от полученных травм скончался в медучреждении, - рассказали в ведомстве.

Известно, что авария случилась в 7.10 утра 15 августа. Почему 44-летний водитель ВАЗа не справился с управлением, сейчас выясняют гаишники.

Смертельные аварии на волгоградских трассах случаются каждый день. Накануне в ДТП в Светлоярском районе погибли мужчина из Дагестана и его 9-месячный сын. Супруга и дочь погибшего в больнице (подробности).