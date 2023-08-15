Задействован пожарный катер: в Волгограде на Сарпинском горит лес

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15 августа на острове Сарпинский в Волгограде загорелся лес. Из-за крупного пожара столбы густого дыма поднимаются высоко в небо и видны из разных точек города.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, площадь пожара составляет 2 гектара. Сообщение о возгорании поступило в 10.40. Сейчас огонь ликвидируют спасательные расчеты, задействован, в том числе, пожарный катер КС-110. Судно используется для заправки водой машин.

В спасательном ведомстве уточнили, что угрозы дачным массивам нет.