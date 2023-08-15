Волгоградцев предупредили об угрозе новой волны COVID-19

Врачи готовятся к новой волне коронавируса, ОРВИ и гриппа Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Медики Волгоградской области готовятся к сложной эпидобстановке в регионе. На сайте Роспотребнадзора РФ появился десятистраничный документ, постановление «О мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и COVID-19 в эпидемическом сезоне 2023-2024 годов».

Медучреждения России, в том числе и Волгоградской области должны создать необходимый запас медикаментов, проверить сроки перепрофилирования стационаров и оборудование для хранения вакцин, а также транспорт для перевозки особо тяжелых пациентов.

Подобные тревожные рекомендации связаны с возможной вспышкой коронавируса, вызванного штаммом «Эрис». Также никто не отменяет и сезонные заболевания – ОРВИ и грипп. В связи с этим, во всех регионах страны с 14 августа стартует планомерная работа по профилактике острых вирусных заболеваний, где главный акцент делается на необходимость вакцинации.

Напомним, что пока уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Волгоградской области не вызывает тревоги. На протяжении нескольких месяцев данные лабораторного центра Роспотребнадзора публикуют еженедельно, а не ежедневно, как это было в пик пандемии. Так, например, по состоянию на 8 августа 2023 года, за неделю коронавирус подтвердился у 27 человек, из которых пятеро – дети.