В Волгограде привели в порядок памятный знак на Доме Павлова

На Доме Павлова восстановили мемориал Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

В центре Волгограда завершилось обновление памятного знака на Доме Павлова, посвященного обороне и восстановлению Сталинграда. Подрядчик привел в порядок мемориал, который обрушился весной.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Волгограда, было восстановлено покрытие у основания памятника, кирпичная кладка и штукатурный слой. Мастера воссоздали надпись «Отст(р)оим тебя родной Сталинград! 1942» и подписи участников Черкасовского движения. Также рабочие сделали гидроизоляцию мемориала, чтобы на нем не появилась плесень и другие микроорганизмы.

- В настоящее время произведенные работы проходят процедуру приемки, - уточнили в мэрии.

Напомним, в начале апреля на доме по улице Советской, 39 осыпался фрагмент штукатурки мемориальной стены. Разрушился слой, на котором была надпись о восстановлении Сталинграда. При этом фасад Дома Павлова обновляли к чемпионату мира по футболу 2018 года.