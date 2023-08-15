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НовостиПроисшествия15 августа 2023 10:45

В Волжском 17-летний мошенник обманул двух пенсионеров

Под Волгоградом юный аферист обокрал стариков на 360 тысяч рублей
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Полиция Волжского задержала 17-летнего юношу

Полиция Волжского задержала 17-летнего юношу

Фото: Александр ПАНОВ

Полиция Волжского задержала 17-летнего юношу, подозреваемого в мошенничестве. Молодой человек обокрал двух пенсионеров на 360 тысяч рублей.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, одной из потерпевших стала 88-летняя женщина, которая отдала аферисту 160 тысяч рублей за якобы освобождение ее родственницы от ответственности в результате ДТП. Также волжанин обманом заполучил 200 тысяч рублей от 64-летней пенсионерки.

- Подросток в мессенджере вступил в группу по поиску подработки. Там он откликнулся на объявление о работе курьером, прошел инструктаж и знал, что будет являться участником преступной схемы. В его обязанности входили сбор денег у пожилых людей и перевод их на счета мошенников.

Молодому человеку грозит уголовная ответственность.