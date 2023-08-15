Под Волгоградом нашли партию опасной говядины

Мясо в магазине. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россельхознадзор обнаружил в Волгоградской области партию говяжьего мяса сомнительного происхождения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, нарушение допустило ООО «Чистая земля».

Организация пыталась поставить на рынок 14 кило мяса без сопроводительных ветеринарных документов. При этом сертификат на неупакованный товар был оформлен в обход всем требованиям. Благодаря мониторингу системы «Меркурий» специалисты смогли разоблачить нарушителя.

- Это могло привести к выпуску в оборот некачественной и опасной продукции животного происхождения. Кроме того, была нарушена и прослеживаемость пищевой продукции, - уточнили в ведомстве.

Предприятию выдали предупреждение.