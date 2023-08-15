Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 августа 2023 9:17

Под Волгоградом нашли партию опасной говядины

В Волгоградской области предприниматель пытался поставить на рынок сомнительное мясо
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Мясо в магазине.

Мясо в магазине.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россельхознадзор обнаружил в Волгоградской области партию говяжьего мяса сомнительного происхождения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, нарушение допустило ООО «Чистая земля».

Организация пыталась поставить на рынок 14 кило мяса без сопроводительных ветеринарных документов. При этом сертификат на неупакованный товар был оформлен в обход всем требованиям. Благодаря мониторингу системы «Меркурий» специалисты смогли разоблачить нарушителя.

- Это могло привести к выпуску в оборот некачественной и опасной продукции животного происхождения. Кроме того, была нарушена и прослеживаемость пищевой продукции, - уточнили в ведомстве.

Предприятию выдали предупреждение.