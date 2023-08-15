В Волгограде 16 августа отключат газ в Тракторозаводском районе

Газа не будет 10 часов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Из-за неотложных плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения жителям Тракторозаводского района Волгограда 16 августа 2023 года отключат газ. Останутся на весь рабочий день в среду без голубого топлива обитатели пяти улиц, сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград».

Так, газ 16 августа 2023 отключат с 8.00 до 18.00 в домах Тракторозаводского района по адресам: ул. Баумана, №2-10, 4А, 5-11; ул. Быкова, №4; ул. Могилевича, №1-5; ул. Ополченская, №15, 17, 20-30; ул. Очаковская, №6 и 8.

В это время жильцам советуют не оставлять включенными газовые плиты и колонки, чтобы избежать возможных несчастных случаев.