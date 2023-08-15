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НовостиНедвижимость15 августа 2023 8:42

Жители аварийного дома в Волгограде отсудили право на досрочное переселение

После прокурорской проверки, суд обязал администрацию Краснооктябрьского района перенести срок расселения аварийного дома
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
По решению суда, волгоградцы сменят аварийное жилье намного раньше положенного срока

По решению суда, волгоградцы сменят аварийное жилье намного раньше положенного срока

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградцы, проживающие в аварийном доме №61 на улице Кузнецова в Краснооктябрьском районе, добились права на перенос расселения своего разрушающегося дома на более ранний срок. Дело дошло до суда после проверки прокуратуры, пояснили в пресс-службе областного ведомства. В итоге переехать в новостройку жильцы должны на три года раньше.

- Дом №61 на улице Кузнецова был в 2020-м признан администрацией Волгограда аварийным со сроком расселения до 31 декабря 2026 года, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Однако техническое состояние несущих конструкций многоквартирного жилого дома создает опасность обрушения. Так что аварийный дом стал угрозой для 146 жильцов, среди которых 30 инвалидов и пенсионеров. Краснооктябрьский районный суд вынес решение о внесении изменений в муниципальную программу «Жилище». Переселить людей должны не позднее 31 декабря 2023 года.

Исполнения решения суда проконтролирует прокуратура.