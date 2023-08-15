Жители аварийного дома в Волгограде отсудили право на досрочное переселение

По решению суда, волгоградцы сменят аварийное жилье намного раньше положенного срока Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградцы, проживающие в аварийном доме №61 на улице Кузнецова в Краснооктябрьском районе, добились права на перенос расселения своего разрушающегося дома на более ранний срок. Дело дошло до суда после проверки прокуратуры, пояснили в пресс-службе областного ведомства. В итоге переехать в новостройку жильцы должны на три года раньше.

- Дом №61 на улице Кузнецова был в 2020-м признан администрацией Волгограда аварийным со сроком расселения до 31 декабря 2026 года, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Однако техническое состояние несущих конструкций многоквартирного жилого дома создает опасность обрушения. Так что аварийный дом стал угрозой для 146 жильцов, среди которых 30 инвалидов и пенсионеров. Краснооктябрьский районный суд вынес решение о внесении изменений в муниципальную программу «Жилище». Переселить людей должны не позднее 31 декабря 2023 года.

Исполнения решения суда проконтролирует прокуратура.