В перевернувшемся под Волгоградом ВАЗе пострадали трое взрослых и девочка 2 лет

Авария под Волгоградом. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 14 августа, в Урюпинском районе в перевернувшейся легковушке пострадали четыре человека, в том числе маленький ребенок. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в 08.40 часов на участке магистрали между станице Нехаевской и Урюпинском.

32-летний водитель «ВАЗ-217-230» ехал в сторону районного центра и потерял управление над машиной. Легковушка вылетела с проезжей части на обочину, где перевернулась.

- В результате ДТП в больницу доставлены водитель, 62-летняя, 60-летняя и 2-летний пассажиры автомобиля, - уточнили в пресс-службе полиции региона.