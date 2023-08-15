Волгоградский губернатор направил соболезнования в связи с трагедией в Дагестане

Глава региона пожелал выздоровления всем пострадавшим. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направил телеграмму с соболезнованиями главе Дагестана Сергею Меликову после трагедии в Махачкале, где после взрыва на заправке погибли 33 человека, пострадали 80 человек, сообщили в администрации региона.

- От лица всех жителей волгоградского региона и от себя лично Андрей Бочаров выразил глубокие соболезнования семьям, которые потеряли своих близких; пожелал выздоровления всем пострадавшим, - рассказали в пресс-службе губернатора.

Сейчас врачи продолжают оказывать помощь жителям Дагестана, пострадавшим во время сильного пожара на автозаправке в пригороде Махачкалы. 33 оказавшихся в эпицентре взрыва, погибли, среди них есть дети. В больницах 80 человек, сообщил Минздрав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тормозили машины и снимали пожар: почему после взрыва в Махачкале погибло так много людей

Жители Махачкалы ищут пропавших после взрыва на АЗС В Махачкале родных и близких (подробнее).