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НовостиПроисшествия15 августа 2023 8:03

Устроил сцену ревности на улице: муж зарезал молодую жену на юге Волгограда

В Волгограде приревновавший муж зарезал молодую супругу
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Фото: СУ СКР по ВО

Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Фото: СУ СКР по ВО

50-летний муж устроил сцену ревности своей молодой супруге прямо на улице и вонзил ей нож в грудь. 34-летняя женщина скончалась сразу. Трагедия произошла возле пятиэтажки на улице Кирова, 145 в Кировском районе Волгограда вечером 14 августа. Следователи задержали ревнивца по подозрению в убийстве и завели уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.

- Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в ведомстве.

По версии следствия, вечером мужчина с детьми вышел встречать свою 34-летнюю супругу. Приревновал к знакомому и, не раздумывая, вонзил нож в грудь молодой жены. Единственный удар оказался смертельным. Очевидец вызвал полицию и скорую, но было поздно.