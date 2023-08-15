С начала года в Волгоградской области на 2 454 человека напали клещи

Роспотребнадзор рассказал о случаях нападения клещей. Фото: Олег УКЛАДОВ

15 августа Роспотребнадзор озвучил статистику нападения клещей на жителей Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, с начала 2023 года 2454 человека обратились за медпомощью с подобными жалобами. Только за последнюю неделю число таких пациентов достигло 50-ти.

По данным Роспотребнадзора, в Волгограде 1259 обращений, в Михайловке и районе - 112, в Котельниковском - 96, в Волжском и Суровикинском районах - по 93, в Урюпинском - 90.

Эксперты рекомендуют сразу же обращаться в медучреждение в случае присасывания насекомого, ведь оно является переносчиком опасных заболеваний. Если вы сами сняли клеща, то нужно поместить его в емкость, обеспечить влажность и хранить в холодильнике, а при первой же возможности отвезти в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13Б, тел. (8442) 36-25-71.

Специалисты проведут бесплатное исследование, чтобы определить дальнейшее лечение.