В Волжском после ремонта снова запустят паром

Волжане наконец дождались запуска парома. ФОТО: администрация города Волжского

В городе Волжский Волгоградской области с 16 августа вновь начнет курсировать единственный дачный паром. Маршрут «Дачник-1» был закрыт на ремонт - специалисты проводили ремонт ходового троса. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в администрации города-спутника.

—Возобновляется работа паромной переправы «Дачник-1» по действующему расписанию, — заявили в компании-перевозчике «Волжская автоколонна 1732».

Таким образом, с 16 августа в четверг и пятницу паром будет ходить с 8.00 до 10-00, в 16.00, 17.00 и 18.30. По средам, субботам и воскресенье паром будет ходить каждый час с 8.00 и до 13.00, после сделает еще три рейса в 16.00,17.00 и 18.30.