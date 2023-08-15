Собрать ребенка в школу в Волгограде стало на 11% дороже

Собрать ребенка в школу недешево. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Подготовить ребенка к школе в Волгограде стало на 11% дороже. Это в среднем. Одежда, обувь, форма для физкультуры, рюкзак, канцелярские товары заметно выросли в цене. Теперь все школьные радости обходятся волгоградцам около 11 тысяч 200 рублей. В 2022-м было на тысячу меньше, за три года расходы выросли в полтора раза. Такие данные по итогам проведенного в июле-августе среди родителей опроса приводит SuperJob.

Дороже всего сборы школьников обходятся в Москве и Санкт-Петербурге – 15 и 13,7 тысячи рублей соответственно. Траты за год больше всего среди городов-миллионников выросли в Екатеринбурге и Казани – там суммы расходов выросли на 13% и составили около 13,5 тысячи.

При этом всякий родитель знает, что как бы усердно ты не готовился к школе, 1 сентября окажется, что чего-то все равно не хватает. А опрос проводили с 21 июля по 14 августа 2023 года.