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НовостиПроисшествия15 августа 2023 6:54

В Волгограде судят подрядчика за обрушение потолка на бабушку и 5-летнюю внучку

Подрядчик ответит за рухнувший на жильцов квартиры в Волгограде потолок
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Дело передали в суд.

Дело передали в суд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет Волгограда завершил расследование уголовного дела в отношении 41-летнего подрядчика, по вине которого в квартире многоэтажного дома в процессе капремонта на 51-летнюю женщину и ее 5-летнюю внучку упал потолок. Жильцы, к счастью, выжили. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального следкома, прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело передали в суд.

Напомним, в марте 2022 года мужчина выступал в качестве владельца организации, выполнявшей ремонт многоэтажного дома №10 на улице 95-й Гвардейской Дивизии.

- В ходе проведения работ сотрудники организации по указанию обвиняемого демонтировали кровельное покрытие над одной из квартир на четвертом этаже, после чего ненадлежащим образом установили защитное покрытие, предотвращающее попадание влаги, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Квартиру неоднократно затапливало, а потом потолок обрушился. Несмотря на то, что никто не пострадал, эта ситуация создавала реальную угрозу для жизни и здоровья жильцов. Мужчине грозит тюрьма.