Запасы Волгоградского водохранилища достигли минимума из-за жары

Сбросы на Волжской ГЭС до середины сентября 2023 утвердили на минимуме. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Из-за засухи приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада в июле составил всего 66% нормы – это минимальные показатели с 2001 года. На август прогноз чуть более позитивный: пополнить водохранилища может от 7,4 до 11,4 кубических километров воды, что составит около 81% от нормы для конца лета. Такой прогноз представил Росгидромет на заседании межведомственной рабочей группы, где установили режим работы гидроузлов, сообщили в Росводресурсах.

- Сокращение расходов приведет к тому, что необходимые объемы не будет доходить в нужных количествах до накопителей питьевого ресурса, - отметил замруководителя Росводресурсов Вадим Никаноров.

Поэтому сбросы на Волжской ГЭС до 10 сентября 2023 утвердили на уровне необходимого минимума - 5100±100 кубометров в секунду. Такой режим работы Волгоградского гидроузла позволит обеспечить работу водозаборов и отрасли энергетики.

В среднем приток в водохранилища Волжско-Камского каскада на третий квартал 2023 года прогнозируют на уровне 75% нормы.