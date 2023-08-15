Талантливый школьник из Волгограда выиграл грант на 380 тысяч рублей

Сергей Малахин выиграл грант. Фото: пресс-служба АВО.

380 тысяч рублей выиграл учащийся лицея №4 Красноармейского района Волгограда на всероссийском форуме «Территория смыслов». Сергей Малахин стал обладателем гранта, который потратят на реализацию проекта «Новые горизонты». Талантливый парень предложил реализовать программу для школьников 14-17 лет на базе оздоровительного лагеря.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного комитета образования, науки и молодёжной политики, слет рассчитан на три дня, в нем примут участие 30 активистов, которые получат опыт добровольчества.

- Ребята разработают программу развития волонтёрских групп и форматы адресной помощи; также их ждут занятия по командообразованию, спортивные состязания, - уточнили в обладминистрации.

После этого ребята организуют волонтерские движения в своих школах и будут передавать знания другим ученикам.