До +10 градусов похолодает на этой неделе в Волгоградской области

Изнуряющая жара еще вернется, но пока погода даст волгоградцам передышку и ночную прохладу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После изнуряющей жары в Волгоградской области на этой неделе ожидается похолодание. Правда, днем так и будет 30-градусный зной, но ночью передышку до +18 градусов жителям региона принесет живительная прохлада. В некоторых районах области в середине августа 2023 температура опустится до +10 градусов, сообщили в Волгоградском ЦГМС.

15, 16 и 17 августа 2023 года прогноз погоды для Волгоградской области не обещает существенных осадков. Порывы ветра будут достигать скорости 10-14 метров в секунду. При этом ночью по региону будет от 15 до 21 градуса тепла, при прояснении похолодает до 10-11 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до +28...+33.

В Волгограде в ближайшие три дня ночью будет плюс 18-20 градусов, днем термометры покажут 30-32 градуса. Жара еще вернется, предупреждают метеорологи.